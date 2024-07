Oranje terug op Nederlandse bodem

SCHIPHOL-OOST (ANP) - Het Nederlands voetbalelftal is weer terug in het land. De staf en spelers zijn tegen 14.00 uur geland op Schiphol-Oost. Daar zijn ze in twee bussen vertrokken.

Ze worden afgezet op een locatie vanwaar iedereen weer naar huis gaat. Het toestel vertrok rond 13.00 uur vanuit het Duitse Wolfsburg, waar de voetballers precies een maand hebben verbleven. Niet alle spelers vlogen mee naar Nederland. Een deel is volgens de KNVB vanuit Duitsland naar andere bestemmingen gereisd.

Woensdagavond werd Nederland uitgeschakeld tijdens de halve finale tegen Engeland, dat in de negentigste minuut een tweede doelpunt maakte. Oranje verloor met 1-2.