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Formule 1-races volgend jaar 15 kilometer korter

Sport
door anp
maandag, 21 september 2026 om 19:55
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LONDEN (ANP) - Formule 1-races worden volgend jaar gemiddeld 15 kilometer korter. Dat heeft de internationale autosportfederatie FIA besloten tijdens een bijeenkomst in Londen. De totale lengte van een race gaat terug van 305 kilometer naar 290 kilometer; dat komt neer op twee of drie rondes minder.
De FIA heeft het besluit genomen, omdat in 2027 aanpassingen aan de motor worden doorgevoerd. Op aandringen van teams en coureurs wordt het aandeel van de verbrandingsmotor groter ten opzichte van de elektrische aandrijving. De auto's hebben daardoor gemiddeld 5 procent meer brandstof nodig. Daar is eigenlijk een grotere tank voor nodig, maar de FIA wil de teams niet op nog meer kosten jagen en heeft om die reden bepaald iets korter te racen.
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