Vliegverkeer naar Amerikaanse luchthavens hervat na storing

NEW YORK (ANP/RTR) - Het vliegverkeer naar verschillende bestemmingen aan de Amerikaanse oostkust kan weer worden hervat, nadat een telecomstoring eerder op de dag voor problemen zorgde. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA zegt dat een vliegverbod voor de luchthaven in Boston is opgeheven. Ook vluchten op de luchthavens LaGuardia en JFK Airport in New York worden hervat.

Drie KLM-vluchten die momenteel onderweg zijn van Amsterdam naar New York kunnen zoals gepland landen op JFK Airport, laat een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij weten. Eerder op de avond leek het er nog op dat een van die vluchten zou moeten uitwijken, maar dat is niet meer nodig.

De problemen werden veroorzaakt door een glasvezelkabel die per ongeluk was doorgesneden op een bouwplaats in New Jersey, zei FAA-hoofd Bryan Bedford. Honderden vluchten naar Newark in New Jersey en Philadelphia liepen vertraging op als gevolg van de storing. Op die luchthavens blijft voorlopig een vliegstop van kracht.