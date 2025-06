Formule 1 verlengt contract met Grote Prijs Oostenrijk tot 2041

SPIELBERG (ANP/DPA) - De Grote Prijs van Oostenrijk staat ook de komende jaren op de kalender van de Formule 1. De organisatoren van de belangrijkste raceklasse voor auto's melden zondag het contract te hebben verlengd tot 2041. De vorige verbintenis van de Formule 1 met de Grote Prijs van Oostenrijk liep tot eind 2030.

"Oostenrijk is al lange tijd een heel bijzondere race voor de Formule 1. Het is fantastisch dat we de toekomst op lange termijn hebben veiliggesteld van een Grand Prix die zo diepgeworteld is in de geschiedenis van de sport", aldus Formule 1-directeur Stefano Domenicali in Spielberg, waar zondag de elfde race van dit seizoen wordt verreden.

De eerste Formule 1-race in Oostenrijk was in 1964. In 2004 werd de race van de kalender gehaald, maar op initiatief van de inmiddels overleden medeoprichter van Red Bull, Dietrich Mateschitz, maakte de GP van Oostenrijk in 2014 een comeback. De Red Bull Ring is nu, naast Miami, het enige circuit dat een contract heeft met de Formule 1 tot 2041.