Franse wielerploeg Decathlon bevestigt komst sprinter Kooij

CHAMBÉRY (ANP) - De Franse wielerploeg Decathlon-AG2R heeft de komst van sprinter Olav Kooij bevestigd. De 23-jarige Zuid-Hollander komt over van Visma - Lease a Bike en heeft bij de ploeg, die volgend seizoen Decathlon CMA CGM heet, een contract getekend tot en met 2028. Dat meldt het wielerteam op X.

"Ik kijk er echt naar uit om voor Decathlon CMA CGM te gaan rijden in 2026 en een nieuw hoofdstuk te beginnen", laat Kooij via de ploeg weten. "Ik wil met het team aan toekomstige doelen werken en aan nieuwe uitdagingen. We hebben beide grote ambities om op het hoogste niveau te presteren, wat hopelijk leidt tot veel meer overwinningen in de komende jaren."

Kooij reed sinds 2021 voor Visma - Lease a Bike, toen nog Jumbo-Visma geheten, nadat hij was overgeheveld van de opleidingsploeg. De sprinter staat op 46 overwinningen, waaronder drie zeges in de Giro d'Italia.