Franse wielrenner Gaudu meldt zich af voor Tour de France

PARIJS (ANP) - De Franse wielrenner David Gaudu start niet in de Tour de France. De 28-jarige klassementsrenner heeft met zijn ploeg Groupama-FDJ besloten de Tour over te slaan, omdat zijn vorm niet goed genoeg is, zo heeft hij zelf gemeld aan het Franse persbureau AFP.

"Wat betreft mijn huidige niveau ben ik transparant geweest tegen de ploeg. We hebben daarom samen besloten de Tour dit jaar over te slaan", meldde Gaudu, die in 2022 als vierde eindigde in de Ronde van Frankrijk. "Het is een grote teleurstelling, vooral omdat de Tour dit jaar in Bretagne komt en mijn dierbaren me daar zouden kunnen komen zien."

Gaudu kent een moeizaam seizoen, waarin hij meerdere keren ten val kwam. Hij eindigde als 66e in de Giro d'Italia, waarin hij door een val verwondingen aan zijn rechterhand opliep. De Fransman begon het seizoen nog met een ritzege in de Ronde van Oman.

Gaudu deed zeven keer op rij mee aan de Tour. Naast de vierde plaats in 2022 eindigde hij als negende in 2023.