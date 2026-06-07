ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fransman Baudin wint eerste etappe Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Sport
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 15:09
anp070626089 1
SAINT-ISMIER (ANP) - De Franse wielrenner Alex Baudin heeft zondag de eerste etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen, de voorbereidingskoers op de Tour de France die tot vorig jaar bekendstond als het Critérium du Dauphiné. De 25-jarige renner van EF Education-EasyPost bleef als enige over uit een kopgroep. In de achtervolging werd Ramses Debruyne uit België tweede, voor de Fransman Léo Bisiaux.
De etappe van Vizille naar Saint-Ismier in de omgeving van Grenoble was 146,2 kilometer lang en telde vijf beklimmingen. Op de zwaarste klim van de dag, de Côte de Rousset met de top op 21 kilometer van de eindstreep, bepaalde Visma - Lease a Bike het tempo in dienst van kopman Matteo Jorgenson. Het uitdunnende peloton achtervolgde Baudin, de laatst overgebleven vluchter.
In de slotfase volgden meerdere aanvallen, waarna een groep van tien achtervolgers ontstond. Voor hen restte de sprint om plek 2.
De twee topfavorieten voor de Tour de France, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, doen niet mee aan de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Wel doen klassementsrenners als Oscar Onley, Kévin Vauquelin en Isaac del Toro mee. Ook het 19-jarige Franse talent Paul Seixas, die zijn Tourdebuut gaat maken, rijdt mee.
Vauquelin en Onley kwamen in de eerste achtervolgende groep over de streep op 32 seconden van de winnaar, 12 seconden voor een groep met onder anderen Del Toro en Seixas.
De Tour Auvergne-Rhône-Alpes telt acht etappes en duurt tot en met 14 juni.
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

194171371_m

Nieuwe heffing op leaseauto's: €300 per maand extra voor je werkgever, ook bij hybride

16Daily-PopeTrump-articleLarge

Amerikaanse bisschoppen verstoren 250-jarig jubileum met gebed voor migranten en slaven

205412244_m

Deze nog onbekende factor heeft veel invloed op je slaapkwaliteit: 3 tips voor verbetering

236862315_m

Waarom vinden zoveel mensen matcha ineens lekker?

ANP-560091825

Voor het eerst meerderheid: oppositie tegen Netanyahu haalt 62 zetels

Loading