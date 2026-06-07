Israël bombardeert zuidelijke buitenwijken Beiroet

BEIROET (ANP/AFP/RTR) - Israël heeft de zuidelijke buitenwijken van Beiroet aangevallen, meldt het kantoor van premier Benjamin Netanyahu. Doelwitten zijn "terroristische commandocentra". Volgens Libanese media zijn zeker twee gebouwen geraakt. Defensieminister Israel Katz noemt de aanvallen een reactie op het schieten op Israëlisch grondgebied door Hezbollah.

Eerder op zondag maakte de Israëlische krijgsmacht bekend twee projectielen te hebben onderschept die vanuit Libanon waren afgevuurd. Later meldde de krijgsmacht dat het de "lanceerinstallaties die door Hezbollah-terroristen werden gebruikt om de aanval uit te voeren" onschadelijk had gemaakt.

Een staakt-het-vuren dat 17 april in werking trad tussen Israël en de Libanese regering had een eind moeten maken aan de gevechten, maar is nooit volledig nageleefd. Hezbollah heeft het akkoord meermaals verworpen en Israël voert nog dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon en de zuidelijke buitenwijken van Beiroet.