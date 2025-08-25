ECONOMIE
Fransman Gaudu wint derde rit Vuelta na slimme inhaalactie

Sport
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 17:49
anp250825154 1
CERES (ANP) - De Fransman David Gaudu heeft de derde etappe van de Vuelta gewonnen. De 28-jarige renner van Groupama - FDJ was op de listige slotklim in het Italiaanse Ceres de slimste en klopte de Denen Mads Pedersen en Jonas Vingegaard. Visma - Lease a Bike-renner Vingegaard behoudt wel de leiderstrui.
Het peloton gaf de Amerikaan Sean Quinn lang de ruimte, maar rekende hem 19 kilometer voor de finish in. De laatste kilometers liepen licht omhoog, waardoor de klassieke sprinters niet konden meedoen om de ritzege. Vlak voor de finish was nog een scherpe bocht, die Gaudu aan de binnenkant nam en daarmee zijn Deense concurrenten klopte.
