Fransman Magnier sprint naar ritzege in Ronde van Polen

Sport
door anp
donderdag, 07 augustus 2025 om 17:01
anp070825140 1
CIESZYN (ANP) - De Fransman Paul Magnier heeft de vierde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. Het was een rit van Rybnik naar Cieszyn met onderweg drie beklimmingen, maar de laatste lag een kleine 70 kilometer van de finish. De 21-jarige renner van Soudal Quick-Step was in de massasprint op een licht omhooglopende weg te snel voor de Brit Ben Turner en de Duitser Tim Torn Teutenberg.
De leiderstrui bleef in handen van de Fransman Paul Lapeira van Decathlon-AG2R. Magnier was al tweede in de eerste etappe die gewonnen werd door de Nederlander Olav Kooij. Tim van Dijke was de beste Nederlander op de zevende plaats.
Vrijdag volgt een heuvelrit van Katowice naar Zakopane. De Ronde van Polen eindigt zondag.
