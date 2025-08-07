Duitse industriële productie zakt naar laagste niveau sinds 2020

BERLIJN (ANP/AFP/RTR) - De Duitse industriële productie in juni is gedaald tot het laagste niveau sinds 2020, toen de coronacrisis voor een flinke krimp zorgde. Dat komt naar voren uit de recentste cijfers van het Duitse statistiekbureau Destatis. Vooral de productie van machines en farmaceutische producten daalde fors.

De productie van de belangrijke Duitse industriesector daalde in juni met 1,9 procent vergeleken met een maand eerder. Dat was een sterkere afname dan de 0,5 procent waar analisten rekening mee hadden gehouden. Ook de cijfers in mei werden aanzienlijk herzien. Zo meldde Destatis eerder een stijging van 1,2 procent, maar dat is bijgesteld naar een daling van 0,1 procent.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski is dit "slecht nieuws". Hij stelt dat deze cijfers kunnen leiden tot een herziene inschatting over hoe de Duitse economie zich ontwikkelt. Uit die eerste schatting kwam een lichte krimp in het tweede kwartaal naar voren.