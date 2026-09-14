Fransman Roberti interim-voorzitter komende Winterspelen

LYON (ANP/RTR) - Vincent Roberti is maandag benoemd tot interim-voorzitter van het organisatiecomité voor de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Hij is de opvolger van Edgar Grospiron, die donderdag achttien maanden na zijn aanstelling vertrok.

Een buitengewone algemene vergadering keurde een tijdelijke reglementswijziging goed, waardoor Roberti het voorzitterschap kan combineren met zijn huidige functie als algemeen directeur, totdat er een definitieve opvolger is benoemd.

Grospiron, olympisch kampioen op het onderdeel freestyleskiën (moguls) in 1992, vertrok te midden van spanningen over de organisatie en het bestuur van de Spelen. Zijn vertrek volgt op dat van voormalig algemeen directeur Cyril Linette, die eerder dit jaar opstapte vanwege "onoverkomelijke meningsverschillen".

Het project voor de Franse Alpen heeft met diverse uitdagingen te kampen gehad, waaronder het besluit in mei om de ijssportevenementen te verplaatsen van Nice naar Lyon. Het langebaanschaatsen vindt plaats in Thialf in Heerenveen.