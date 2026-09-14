Finland sluit aan bij Franse kernwapensamenwerking

HELSINKI/PARIJS (ANP) - Finland sluit aan bij de Franse bescherming met kernwapens. Het land, dat van alle NAVO-lidstaten de langste grens met Rusland deelt, voegt zich in een rij met onder andere Nederland.

Frankrijk biedt bondgenoten sinds dit jaar "vooruitgeschoven afschrikking" aan met zijn kernwapenarsenaal. Ze zouden daarmee bijvoorbeeld samen kunnen gaan oefenen en mogelijk zouden ook voor kernwapens uitgeruste Franse gevechtsvliegtuigen in deze landen kunnen worden gestationeerd.

De samenwerking zou de Amerikaanse 'nucleaire paraplu', waaronder Europa sinds de Tweede Wereldoorlog schuilde, moeten aanvullen. Sinds de terugkeer van president Donald Trump in het Witte Huis durft Europa steeds minder op de Amerikaanse bescherming te rekenen.

Helsinki en Parijs zijn door hun samenwerking straks beter in staat bijvoorbeeld dreigende boodschappen aan tegenstanders af te geven, stellen ze maandag in een verklaring. Dat geldt ook als kernwapens nog geen rol spelen in een conflict.