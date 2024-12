Veldrijdster Van Empel oppermachtig in wereldbekercross Gavere

GAVERE (ANP) - De Brabantse veldrijdster Fem van Empel heeft haar tweede zege in de strijd om de wereldbeker van dit seizoen geboekt. De wereldkampioene van Visma - Lease a Bike zegevierde in het Belgische Gavere, waar ze vanaf de tweede van vijf ronden alleen voorop reed. De tweede plaats was voor haar landgenote Lucinda Brand die in de slotfase Puck Pieterse achter zich liet.

De 22-jarige Van Empel, die de eerste wereldbekerwedstrijd in Antwerpen had gewonnen, had twee crossen laten lopen vanwege knieklachten. Brand blijft wel het klassement leiden na zeven verreden wedstrijden. De wereldbekerwedstrijd van Cabras ging niet door wegens de weersomstandigheden op Sardinië.

Zondag volgt in het Franse Besançon de volgende wereldbekercross. Daar maakt Marianne Vos haar rentree en staat ook Ceylin del Carmen Alvarado, winnares van twee wereldbekerwedstrijden, weer aan de start.