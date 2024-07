Gebrek aan beeld Noord-Koreaanse hindert boksster Heijnen niet

PARIJS (ANP) - Boksster Chelsey Heijnen wist vooraf maar weinig van haar Noord-Koreaanse tegenstander Won Ungyong. Door het restrictieve beleid van het land komt de 23-jarige Won maar weinig internationaal in actie. In de voorbereiding op haar gewonnen achtste finale op de Spelen van Parijs (4-1) kon de Roosendaalse maar één eerdere wedstrijd van de Noord-Koreaanse bekijken.

"Soms is het wel lekker om beelden te hebben, maar dit zegt ook wel weer genoeg want dan heeft ze nog niet zoveel internationale wedstrijden gebokst. Van andere mensen zijn meer beelden te vinden", zei Heijnen (25), debutante op de Spelen in Parijs, voordat ze snel de mixed zone verliet om de achtste finale van haar volgende tegenstandster Beatriz Ferreira te bekijken. De kwartfinale is woensdag.

Heijnen wist na de gewonnen eerste twee rondes al dat ze de overwinning binnen had. "De eerste ronde was inkomen, de tweede was top. In de derde ronde wilde ik dingen uitproberen voor de volgende wedstrijd omdat ik al unaniem voor stond. Maar die lukten niet helemaal en dan verlies je", zei Heijnen.