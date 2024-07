Waterpoloster Keuning maakt voor oog van de koning een hattrick

PARIJS (ANP) - Maartje Keuning blonk met drie goals uit bij de Nederlandse waterpolovrouwen in de wedstrijd tegen China. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia en Alexia juichten uitbundig mee op de tribunes van het Centre Aquatique van Parijs. "We zagen pas tijdens het volkslied dat de koninklijke familie er was. Dat was wel speciaal en het helpt ook, net als die fans uit Nederland", zei de Noord-Hollandse na afloop. Oranje boog in de wedstrijd een achterstand van 8-5 om in een ruime overwinning van 15-11.

Vooral haar eerste doelpunt was fraai. Keuning wipte de bal op en lobde over de Chinese keepster. "Het ging op intuïtie. Het was een mooie goal, maar er was geen tijd om ervan te genieten. We stonden zo ver achter, er moest gewoon een goal komen", vertelde Keuning. "We speelden vooral in de eerste periode slecht. We waren niet scherp en passief in de aanval. De Chinezen konden doen wat ze wilden. Hoe het kwam, weet ik niet. Misschien was de focus minder scherp omdat we zo tevreden waren met de zege in de vorige wedstrijd op Hongarije."

Van onderschatting was geen sprake, zei Keuning. "We wisten dat China een ploeg is waar je niet eenvoudig van wint, maar we wisten ook dat wij beter zijn: sneller en fitter. Gelukkig hadden we allemaal zoiets van: dit moet anders. En dat hebben we gedaan."