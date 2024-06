Gecrashte Veijer grijpt op laatste moment naast pole bij TT Assen

ASSEN (ANP) - Collin Veijer heeft op het allerlaatste moment naast poleposition gegrepen voor zijn thuisrace in de Moto3 bij de TT van Assen. De 19-jarige Staphorster kon door een harde crash niet meer meedoen in het laatste deel van de kwalificatie, toen zowel de Spanjaard Ángel Piqueras (1.39,746) als de Japanner Taiyo Furusato (1.39,820) onder zijn 1.40,055 dook.

Veijer was zaterdag in de training al de snelste en leek dat in de kwalificatie te herhalen. De Nederlander was bij zijn eerste poging meteen de snelste, een tijd die lang bleef staan. Veijer vloog bij een nieuwe poging hard over zijn Husqvarna heen, maar leek zelf vervolgens de kwalificatie te willen hervatten. Zijn materiaal bleek alleen niet op tijd in orde.

Pas in de laatste seconden van de kwalificatie waren Piqueras en Furusato sneller. Zo vertrekt Piqueras zondag in Assen voor het eerst vanaf poleposition, Veijer vertrekt met P3 alsnog vanaf de eerste startrij.