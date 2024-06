"Haar kandidatuur zou het nachtmerriescenario zijn voor Trump"

Presentator, schrijver en journalist Charles Groenhuijsen wordt regelmatig aangesproken over de naderende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Kan Barack Obama niet nogmaals president worden? Of anders zijn vrouw Michelle? De oud-Amerika-correspondent laat zijn licht erover schijnen.

"Ik krijg veel vragen over de Obama‘s", schrijft de ex-Op1-presentator op X. "Of Barack nog een keer president kan worden? Nee, dat kan niet. Twee termijnen is het wettelijk maximum."

'Democratie is in gevaar'

"En Michelle dan? Ze heeft altijd gezegd dat absoluut niet te willen. De grote vraag is of dat in deze situatie ook nog zo is. Het land heeft haar meer dan ooit nodig. De democraten hebben gelijk als ze zeggen dat onder Trump de democratie regelrecht in gevaar is. Kun je als rechtgeaarde Amerika nee zeggen als het land een beroep op je doet om dat gruwelijke scenario af te wenden."

'Michelle is droomkandidaat'

"Michelle is een droomkandidaat die veel stemmen van vrouwen, jongeren en andere progressieven zal trekken. Haar kandidatuur zou het nachtmerriescenario zijn voor Donald Trump. Als je er zo naar kijkt, kan het rampzalige debat van afgelopen nacht voor de democraten juist een zegen zijn."

'Het land heeft haar nodig'

"Misschien zeggen we straks: dit is het beste wat de Democraten kon overkomen. Boeiende tijden", aldus Groenhuijsen.