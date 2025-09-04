Geen Franse vrouwen op WK door te late uitslag van geslachtstest

LIVERPOOL (ANP) - Het Franse vrouwenteam is uitgesloten van deelname aan de wereldkampioenschappen boksen in Liverpool. De resultaten van de verplichte geslachtstest bij de vrouwen werden te laat ingediend, meldde de Franse bond. Het gaat om vijf bokssters.

"Met verbijstering en verontwaardiging heeft de Franse staf het nieuws vernomen", luidt een persbericht. "Ondanks herhaalde toezeggingen van World Boxing kon het laboratorium, dat de bond ons zelf had aanbevolen, ons de testresultaten niet op tijd verstrekken. Dit heeft geleid tot de uitsluiting van onze atleten."

De nieuwe mondiale boksbond voerde eind mei een verplichte genetische geslachtstest in. Dat was naar aanleiding van de ophef op de Olympische Spelen van Parijs rond de vrouwelijkheid van de Taiwanese Lin Yu-ting en de Algerijnse Imane Khelif, die allebei goud wonnen in hun gewichtsklasse. Beide bokssters waren geweerd van de WK boksen in 2023 omdat bij een gendertest een te hoge testosteronspiegel was aangetroffen.