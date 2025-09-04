Duits instituut verlaagt verwachtingen over groei economie

MÜNCHEN (ANP/DPA) - De Duitse economie groeit volgend jaar waarschijnlijk minder hard dan eerder gedacht. Het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo heeft zijn verwachtingen naar beneden bijgesteld. Of de belangrijkste handelspartner van Nederland een uitweg vindt uit de aanhoudende economische zwakte, hangt volgens de economen grotendeels af van de regering in Berlijn.

Het instituut verwacht dit jaar een groei van 0,2 procent, waar eerder op 0,3 procent werd gerekend. De economen hebben hun prognose voor volgend jaar met 0,2 procentpunt verlaagd naar 1,3 procent.

"De economische maatregelen van de federale regering zullen vooral vanaf volgend jaar effect hebben", zegt onderzoeker Timo Wollmershäuser van Ifo. Als dat beleid overtuigend wordt uitgevoerd, kan het helpen om de Duitse economie uit de crisis te tillen. "Maar als de economische politieke stilstand voortduurt, dreigen meer jaren van economische verlamming en afbrokkeling van Duitsland als vestigingsplaats voor bedrijven."