ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duits instituut verlaagt verwachtingen over groei economie

Economie
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 12:07
anp040925100 1
MÜNCHEN (ANP/DPA) - De Duitse economie groeit volgend jaar waarschijnlijk minder hard dan eerder gedacht. Het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo heeft zijn verwachtingen naar beneden bijgesteld. Of de belangrijkste handelspartner van Nederland een uitweg vindt uit de aanhoudende economische zwakte, hangt volgens de economen grotendeels af van de regering in Berlijn.
Het instituut verwacht dit jaar een groei van 0,2 procent, waar eerder op 0,3 procent werd gerekend. De economen hebben hun prognose voor volgend jaar met 0,2 procentpunt verlaagd naar 1,3 procent.
"De economische maatregelen van de federale regering zullen vooral vanaf volgend jaar effect hebben", zegt onderzoeker Timo Wollmershäuser van Ifo. Als dat beleid overtuigend wordt uitgevoerd, kan het helpen om de Duitse economie uit de crisis te tillen. "Maar als de economische politieke stilstand voortduurt, dreigen meer jaren van economische verlamming en afbrokkeling van Duitsland als vestigingsplaats voor bedrijven."
Vorig artikel

Geen Franse vrouwen op WK door te late uitslag van geslachtstest

Volgend artikel

5 vroege tekenen van Alzheimer die je niet mag negeren

POPULAIR NIEUWS

102204249_m

Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel

3200x1800a (1)

Dankzij vindingrijk Oekraine is er benzine tekort in oliestaat Ruslands

ANP-534802005

Peilingen: Het kabinet-Bontenbal komt steeds dichterbij

90303348_m

Zonne-energie breekt alle records: wereldwijd 380 gigawatt bijgebouwd in eerste helft van 2025 en dat komt vooral door één land

ANP-534848646

XI Jinping pakt de macht af van het westen. Het westen, wij, zijn op de terugweg.

FiatScudoachterzijdeopenmetrolstoelop2erij-294x221

Meisje met syndroom van Down uren spoorloos na blunder vervoerder