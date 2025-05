Gehavende Roglic moet Giro d'Italia mogelijk verlaten

ASIAGO (ANP) - Het is zeer de vraag of Primoz Roglic dinsdag na de rustdag nog van start gaat in de Giro d'Italia. De Sloveen van Red Bull - Bora-hansgrohe heeft bij meerdere valpartijen blessures opgelopen, bevestigde zijn ploegleider Christian Pömer in The Cycling Podcast.

Roglic, winnaar van de Giro in 2023, ging zaterdag voor de derde keer onderuit en had daar een dag later in de vijftiende etappe duidelijk last van. De 35-jarige Sloveen verloor anderhalve minuut op de concurrenten en zakte naar de tiende plaats in het klassement, op bijna vier minuten van de Mexicaanse klassementsleider Isaac Del Toro.

"Het heeft geen zin meer om te verbergen dat hij zich niet goed voelt, dat hij pijn heeft", vertelde Pömer. "We probeerden het een beetje te bagatelliseren en dat werkte tot vandaag, maar vandaag zagen we de waarheid. Het is niet mijn beslissing om een renner uit koers te halen. Er zijn duidelijke regels in het team dat de medische staf samen met de renner de beslissing neemt."