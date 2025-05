Gehavende wielrenster Van der Breggen geeft op in Baskenland

Wielrenster Anna van der Breggen gaat niet van start voor de tweede etappe van de Ronde van Baskenland. De 35-jarige kopvrouw van SD Worx-Protime heeft volgens haar ploeg te veel last van de gevolgen van een valpartij in de eerste rit.

Van der Breggen viel vrijdag 7 kilometer voor de finish in Agurain. De voormalig wereldkampioenfinishte 43 seconden later dan haar winnende ploeggenote Mischa Bredewold, de winnares van de Amstel Gold Race.

Van der Breggen nam in 2021 afscheid als renster en werd ploegleider. Ze keerde dit jaar terug in het peloton en eindigde vorige week als derde in de Ronde van Spanje.