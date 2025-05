Kremlin: ontmoeting Poetin en Zelensky mogelijk onder voorwaarden

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov heeft zaterdag gezegd dat een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky mogelijk is, mits "bepaalde resultaten" zijn bereikt en vastgelegd in akkoorden. Hij verduidelijkte niet wat die resultaten moeten zijn.

Vrijdag ontmoetten Russische en Oekraïense delegaties elkaar in Turkije. Ze spraken toen onder meer over de mogelijkheid van een ontmoeting tussen beide presidenten. Zelensky zegt daartoe bereid te zijn, maar Poetin zwijgt.

Peskov vroeg zich bovendien af wie namens Oekraïne akkoorden ondertekent. Rusland trekt stelselmatig de legitimiteit van Zelensky in twijfel, omdat diens ambtstermijn in mei 2024 is afgelopen. Door de oorlog in het land zijn de Oekraïense presidentsverkiezingen echter opgeschort, in overeenstemming met de grondwet.