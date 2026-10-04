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Gersjes strandt in achtste finales op openingsdag WK judo

Sport
door anp
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BAKOE (ANP) - Amber Gersjes is op de openingsdag van de WK judo in Bakoe (Azerbeidzjan) in de achtste finales uitgeschakeld. De 29-jarige judoka, uitkomend in de klasse tot 48 kilogram, verloor in haar tweede partij met een ippon van de Japanse Wakana Koga.
Gersjes had een bye in de eerste ronde. De Tilburgse won in de tweede ronde wel van de Tunesische Oumaima Bedioui.
Gersjes was de enige van de elf judoka's uit de Nederlandse ploeg die zondag in actie kwam. Het toernooi duurt tot en met zondag 11 oktober.
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