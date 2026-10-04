Vakantiegangers bellen alarmcentrales na noodweer Catalonië

DEN HAAG (ANP) - Bij Nederlandse alarmcentrales hebben zich vooralsnog slechts enkele Nederlanders gemeld na het noodweer in de Spaanse regio Catalonië. Vanuit de regio Barcelona heeft de ANWB Alarmcentrale acht meldingen van gedupeerde Nederlandse vakantiegangers binnengekregen. Vier mensen meldden zich bij Eurocross.

Volgens de alarmcentrales gaat geen van de meldingen over persoonlijk letsel. De hulpvragen gaan vooral over extra reis- en verblijfskosten die gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld doordat vluchten geannuleerd zijn. De ANWB kreeg ook vragen van mensen bij wie de stroom in het hotel is uitgevallen. Zij krijgen het advies contact op te nemen met hun reisorganisatie. Vakantiegangers met vragen over geannuleerde vluchten worden verwezen naar de luchtvaartmaatschappij. Ook adviseert de ANWB mensen de aanwijzingen van de lokale autoriteiten op te volgen.

De verwachting is dat het aantal hulpverzoeken verder zal oplopen.

Catalonië kreeg in de nacht van zaterdag op zondag te maken met hevige regenval. Dat leidde tot overstromingen en grote verkeersproblemen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten.