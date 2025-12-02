ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gestopte tennisster Serena Williams terug op lijst dopingcontrole

Sport
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 19:26
anp021225189 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Voormalig tennisster Serena Williams heeft de dopinginstantie International Tennis Integrity Agency (ITIA) van de tennisfederatie verzocht weer opgenomen te worden op de lijst voor dopingcontroles.
Adrian Bassett van de ITIA bevestigde aan sportmedium The Athletic dat de 44-jarige Williams weer in de 'testpool' zit. "Ik weet niet of dit betekent dat ze een comeback maakt of die optie alleen maar open wil houden. "
Williams is winnares van 23 grandslamtoernooien. De Amerikaanse tennislegende veroverde 73 titels en sloeg bijna 100 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar. Ze beëindigde haar carrière na haar optreden op de US Open van 2022.
Een terugkeer van Williams in het gemengd dubbeltoernooi van de US Open van 2026 is volgens speculaties de meest waarschijnlijke optie. Voor dat speciale onderdeel dat twee dagen duurt, worden wildcards uitgedeeld. Een rentree op een officieel toernooi is echter pas mogelijk nadat een tennisser zes maanden in de testpool zit.
loading

POPULAIR NIEUWS

Mans-hands-holding-a-roll-of-toilet-paper

Wat je poepritme verklapt over je gezondheid

ANP-472971748

Annemarie Jorritsma (VVD): "Kiezer had op 29 oktober geen gelijk"

ANP-440066543

5 gewoontes op je werk die duiden op een depressie

ANP-542244528

Donderdag staat de uitslag van Marco Borsato's rechtszaak gepland: dit zijn de drie mogelijke uitkomsten

1f0ad287e421f8c822e07ff42470a142,f516e554

Duitsland zet raketschild aan: hoe Arrow 3 ons wel en niet beschermt

ANP-543605370

Het politieke akkoord van Jetten en Bontenbal. De hoofdpunten en de hele tekst

Loading