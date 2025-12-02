Gestopte tennisster Serena Williams terug op lijst dopingcontrole

BERLIJN (ANP/DPA) - Voormalig tennisster Serena Williams heeft de dopinginstantie International Tennis Integrity Agency (ITIA) van de tennisfederatie verzocht weer opgenomen te worden op de lijst voor dopingcontroles.

Adrian Bassett van de ITIA bevestigde aan sportmedium The Athletic dat de 44-jarige Williams weer in de 'testpool' zit. "Ik weet niet of dit betekent dat ze een comeback maakt of die optie alleen maar open wil houden. "

Williams is winnares van 23 grandslamtoernooien. De Amerikaanse tennislegende veroverde 73 titels en sloeg bijna 100 miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar. Ze beëindigde haar carrière na haar optreden op de US Open van 2022.

Een terugkeer van Williams in het gemengd dubbeltoernooi van de US Open van 2026 is volgens speculaties de meest waarschijnlijke optie. Voor dat speciale onderdeel dat twee dagen duurt, worden wildcards uitgedeeld. Een rentree op een officieel toernooi is echter pas mogelijk nadat een tennisser zes maanden in de testpool zit.