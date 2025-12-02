ECONOMIE
Paus Leo wil op volgende reis naar Afrika

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 19:47
anp021225190 1
VATICAANSTAD (ANP/AFP) - Paus Leo wil volgend jaar graag een bezoek brengen aan Afrika, zei hij na afloop van zijn eerste buitenlandse reis als paus. Leo hoopt naar Algerije te gaan, onder meer om de "bruggen te bouwen tussen de islamitische en de christelijke wereld en de dialoog voort te zetten".
Leo bezocht de afgelopen dagen Turkije en Libanon, landen die net als Algerije overwegend islamitisch zijn.
De paus is een augustijn en zou in Algerije ook graag plekken bezoeken waar de naamgever van die orde is geweest: Sint-Augustinus. Die leefde in de vierde en vijfde eeuw in het noordoosten van Algerije. "De figuur Sint-Augustinus speelt een belangrijke rol als brug, omdat hij in Algerije ook zeer wordt gerespecteerd als zoon van het land", aldus Leo.
Volgens een bron uit het Vaticaan zou de paus op een reis naar Afrika ook een bezoek brengen aan Kameroen en Equatoriaal-Guinea.
