Giele mist op haar eerste Spelen finale 100 meter vlinderslag

PARIJS (ANP) - Tessa Giele is er op haar eerste Olympische Spelen niet in geslaagd de finale van de 100 meter vlinderslag te halen. De 21-jarige Nederlandse zwom in de halve finales de vijftiende tijd (57,91), ruim boven haar persoonlijk record van 57,38. Een tijd van 56,93 was nodig om de strijd om de medailles van zondagavond te halen.

Giele, gedeeld Europees kampioen kortebaan op de 50 meter vlinderslag, plaatste zich pas in april voor 'Parijs'. Na de voorrondes van zaterdagochtend toonde ze zich al blij en opgelucht dat ze de laatste zestien had gehaald, met de vijftiende tijd (57,89). Door de duizenden toeschouwers in de La Défense Arena had Giele veel last van zenuwen.

De Amerikaanse Gretchen Walsh ging als snelste naar de finale, in een olympisch record van 55,38.