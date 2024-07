Nadal en Alcaraz door in dubbelspel na zege op Argentijns duo

PARIJS (ANP) - Tennissers Rafael Nadal en Carlos Alcaraz hebben hun eerste wedstrijd in het dubbelspel op de Olympische Spelen gewonnen. De Spanjaarden waren op het Court Philippe Chatrier, de hoofdbaan, met 7-6 (4) 6-4 te sterk voor het Argentijnse duo Andres Molteni/Maximo Gonzalez.

In de eerste set lag het dicht bij elkaar. Beide koppels deden weinig voor elkaar onder, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. Daarin waren Nadal en Alcaraz te sterk. Nadal, die in hetzelfde stadion in Parijs maar liefst veertien keer Roland Garros won, haalde de set binnen met een backhand langs de lijn.

Daarna draaiden Molteni en Gonzalez, die als zesde waren geplaatst in Parijs, de wedstrijd om. Snel stonden de Argentijnen met 3-0 voor in de tweede set, maar die voorsprong raakten ze kwijt. Op 5-4 waren het toch Nadal en Alcaraz die de wedstrijd beslisten op het eerste wedstrijdpunt. Alcaraz maakte het af met een volley.

Nadal (38) en Alcaraz (21) doen ook nog mee in het enkelspel. Alcaraz, die recent Roland Garros en Wimbledon won, was zaterdagmiddag te sterk voor Hady Habib uit Libanon. Nadal, die in 2008 en 2016 al olympisch goud pakte, speelt zondag. Dan treft hij de Hongaar Marton Fucsovics.