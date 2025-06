Golfer Huizing beste Nederlander op KLM Open, Syme wint

BADHOEVEDORP (ANP) - Daan Huizing heeft het KLM Open in Badhoevedorp afgesloten op de gedeelde negentiende plaats. De 34-jarige golfer uit Soest was daarmee de beste Nederlander op The International, dat werd gewonnen door de Schot Connor Syme. Huizing noteerde een slotronde van 73 slagen, 2 boven het baangemiddelde, waarmee hij het toernooi par speelde.

Huizing begon de laatste dag op de gedeelde achtste plaats, nadat hij zaterdag voor een knappe ronde van 69 slagen (-2) had getekend. Hij stond zondag vrijwel de hele dag in de top tien, nadat hij twee birdies en twee bogeys had gemaakt op zijn eerste zestien holes. Door een dubbele bogey op zijn voorlaatste hole zakte hij weg uit de top van het klassement.

Voor de 29-jarige Syme was het de eerste toernooizege op de DP World Tour. Ondanks de lastige omstandigheden op The International, met veel wind en regen, kwam hij tot een ronde van 70 slagen (-1). Met een totaal van -11 hield hij de Zweed Joakim Lagergren 2 slagen achter zich.