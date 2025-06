MONTLUÇON (ANP) - In de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné heeft Tadej Pogacar de zege behaald. De Sloveen bleef in Montluçon in een lastige finale de Deen Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel en de Belg Remco Evenepoel voor.

De 26-jarige renner van UAE Team Emirates is daarmee ook meteen leider in het algemeen klassement.