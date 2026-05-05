Golfer Luiten maakt in Catalonië rentree na schouderblessure

Sport
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 15:12
BARCELONA (ANP) - Golfer Joost Luiten maakt deze week in het Catalunya Championship zijn rentree op de DP World Tour, oftewel de Europese Tour. Nederlands beste speler was er een tijdje uit door een oude blessure, een slijmbeursontsteking in een schouder. Hij speelde eind maart in India zijn laatste toernooi.
Luiten bindt op de golfbaan van El Prat in Barcelona de strijd aan met landgenoot Darius van Driel, die in vorm is. Van Driel eindigde de afgelopen twee toernooien van de DP World Tour (China Open en Turkish Airlines Open) in de top 10. Op de wereldranglijst staat Van Driel nog maar twee posities lager dan Luiten. Hij klom naar de 212e plaats, terwijl Luiten zakte naar de 210e plaats.
Het Catalunya Championship duurt van 7 tot en met 10 mei.
