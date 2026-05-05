Zelensky biedt ook Bahrein dronedeal aan

MANAMA (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft ook Bahrein een dronedeal aangeboden. Zelensky meldde op X dat hij de Golfstaat bezoekt en daar een "productief gesprek" heeft gehad met de koning, Hamad bin Isa Al Khalifa.

Zelensky reisde sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten vaker af naar die regio. Golfstaten kregen daar te maken met grootschalige Iraanse drone-aanvallen. Oekraïne heeft door de oorlog met Rusland veel ervaring met het uitschakelen van dergelijke onbemande toestellen.

De president schreef dat zijn land bereid is die "veiligheidservaring te delen met Bahrein" om levens te beschermen. "Ik heb voorgesteld om een dronedeal te tekenen en de samenwerking met Bahrein uit te breiden, en we zijn overeengekomen dat onze teams de details zullen uitwerken."