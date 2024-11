Golfer Luiten nadert top tien in Abu Dhabi

ABU DHABI (ANP) - Golfer Joost Luiten nadert de top tien van het Abu Dhabi HSBC Championship, het voorlaatste toernooi van dit jaar in de Europese Tour. De Nederlandse prof bezet na drie ronden de gedeelde dertiende plaats met een score van 13 slagen onder par. Dat zijn er vijf meer dan de Engelse koploper Paul Waring, die leidt met -18.

Luiten is nog niet zeker van deelname aan het lucratieve eindejaarstoernooi in Dubai (10 miljoen dollar prijzengeld). Hij kan met een hoge eindklassering in Abu Dhabi nog een startbewijs verdienen. Alleen de beste vijftig van de ranglijst van de Europese Tour mogen meedoen aan het slottoernooi, dat 14 november begint.

De 38-jarige Luiten noteerde in de derde ronde 67 slagen, vijf onder par. Hij maakte acht birdies, maar zette daar wel drie bogeys tegenover.