Groenewoud snelste op 3000 meter op kwalificatietoernooi

HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud heeft bij het kwalificatietoernooi in Heerenveen de 3000 meter gewonnen. De 25-jarige Europees kampioene op de 3000 meter van AH-Zaanlander was met 3.58,87 de snelste.

Groenewoud versloeg Antoinette Rijpma-de Jong in de laatste rit. Rijpma-De Jong, wereldkampioene op de 3000 meter in 2021, werd vijfde in 4.03,74. Merel Conijn werd met 4.02,31 tweede voor Sanne in 't Hof (derde in 4.02,62) en Elisa Dul (vierde in 4.03,34).

De eerste vijf schaatssters komen in principe in aanmerking voor een startbewijs voor de wereldbeker. Joy Beune, afgelopen seizoen de beste Nederlandse in de wereldbeker op de langste afstanden, ontbrak in Thialf. De schaatsster van Team IKO X2O, wereldkampioene allround, meldde zich vlak voor de wedstrijden ziek af en zou een aanwijsplek kunnen krijgen. Dat zou dan ten koste van Rijpma-De Jong kunnen gaan.

Het wereldbekerseizoen begint over twee weken in Nagano in Japan, gevolgd door een wedstrijd in de Chinese hoofdstad Beijing.