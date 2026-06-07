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Golfer Luiten wil caddieproblemen in de toekomst anders aanpakken

Sport
door anp
zondag, 07 juni 2026 om 14:32
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BADHOEVEDORP (ANP) - Golfer Joost Luiten wil in de toekomst eventuele problemen met zijn caddie anders aanpakken. Dat vertelde de 40-jarige Nederlander na afloop van zijn slotronde op het KLM Open in Badhoevedorp. De tweevoudig winnaar zei zaterdag na een slechte derde ronde dat hij overwoog zijn caddie te vervangen. "Daar leer ik van en dat zal ik in de toekomst anders doen", zei hij een dag later.
"Ik had dat natuurlijk niet moeten zeggen", keek Luiten zondag terug op de situatie. "Ik had hem niet voor de bus moeten gooien. Dat gebeurt in de frustratie en emotie na zo'n ronde. Je krijgt een paar rotvragen en dan geef je weleens een rotantwoord. Maar jullie hadden nu wel wat te schrijven", voegde hij glimlachend toe.
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