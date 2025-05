Golfer Scheffler leidt ruim na derde dag PGA Championship

CHARLOTTE (ANP/RTR) - Golfer Scottie Scheffler leidt met nog één dag te gaan op het PGA Championship. De nummer 1 van de wereld nam op de derde dag op de Quail Hollow Club in North Carolina met een ronde van 65 slagen (-6) de leiding over van Jhonattan Vegas uit Venezuela. Scheffler staat na drie ronden op 11 slagen onder het baangemiddelde.

Scheffler begon zijn ronde met een bogey, maar noteerde daarna naast nog twee bogeys zeven birdies en één eagle. Hij heeft een voorsprong van drie slagen op de Zweed Alex Noren. Die ging rond in 66 slagen en steeg vijftien plaatsen. Vegas zakte met een ronde van 73 slagen naar de gedeelde vijfde plaats.

De Noord-Ier Rory McIlroy, die vorige maand met zijn zege op de Masters de eerste major van het jaar won, bleef met een ronde van 72 slagen (+1) in de achterhoede. Hij staat gedeeld 49e. De nummer 2 van de wereld voltooide in Augusta de grand slam: het winnen van alle vier de majors in zijn carrière.