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Goud op WK roeien voor niet-olympische gemengde dubbeltwee

Sport
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 15:16
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AMSTELVEEN (ANP) - Op de wereldkampioenschappen roeien zijn Simon van Dorp en Roos de Jong wereldkampioen geworden in de niet-olympische gemengde dubbeltwee. Het duo was zondag de sterkste combinatie van een man en een vrouw op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Ierland pakte het zilver, voor de bronzen Amerikaanse boot.
Op het olympische nummer dubbeltwee werd Van Dorp vrijdag wereldkampioen met Melvin Twellaar. De Jong pakte met Benthe Boonstra zilver in de dubbeltwee.
Vanuit de start nam Ierland een lichte voorsprong, gevolgd door Nederland en de Verenigde Staten. In een sterk middenstuk namen Van Dorp en De Jong de leiding over. In de tweede kilometer roeide Nederland ver weg van de rest van het veld.
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