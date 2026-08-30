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Márquez opnieuw de beste in GP van Aragon in MotoGP

Sport
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 15:18
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ALCAÑIZ (ANP) - Motorcoureur Marc Márquez heeft de Grote Prijs van Aragon in de MotoGP op zijn naam geschreven. De 33-jarige regerend wereldkampioen, die een dag eerder al de sprintrace had gewonnen, bleef op de Ducati op het circuit in Alcañiz zijn landgenoot Pedro Acosta en de Italiaan Marco Bezzecchi voor.
Bezzecchi was van poleposition gestart. In de zesde ronde nam Márquez de leiding in de wedstrijd over. Bij die inhaalmanoeuvre moest de Italiaanse Aprilia-coureur ook Acosta op de KTM nog voorbij laten gaan. In die volgorde kwamen ze ook over de finish. Kampioenschapsleider Jorge Martín uit Spanje reed zijn Aprilia als vijfde over de finish.
In de titelstrijd leidt Martín met 256 punten. Márquez, die de race in Alcañiz voor de achtste keer in de MotoGP won, staat tweede met 237 punten en Bezzecchi derde met 232 punten.
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