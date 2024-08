Gouden basketballers beginnen EK 3x3 met zege op Azerbeidzjan

WENEN (ANP) - De gouden 3x3-basketballers zijn het EK in Wenen begonnen met een zege op Azerbeidzjan. Het Nederlandse team won de eerste groepswedstrijd met 21-9. De olympisch kampioen speelt later op vrijdag ook nog tegen Oostenrijk.

Worthy de Jong, Arvin Slagter en Jan Driessen komen in Wenen in actie met Julian Jaring als vierde man. Dimeo van der Horst, de vierde basketballer van het team dat op de Olympische Spelen van Parijs goud veroverde, is na de Spelen getrouwd en ontbreekt op dit EK.

De basketballers moesten in hun eerste wedstrijd even op gang komen. Azerbeidzjan nam een kleine voorsprong en leidde met 9-6. Daarna waren alle punten voor de Nederlanders en besliste De Jong de wedstrijd met een fraaie score.