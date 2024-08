VEH opent meldpunt om mogelijk onderhoudsprobleem warmtepompen

AMERSFOORT (ANP) - Het vinden van een onderhoudsmonteur voor een kapotte warmtepomp lijkt een groeiend probleem. Om de grootte ervan in kaart te brengen opent de Vereniging Eigen Huis (VEH) een meldpunt. "De eerste jaren kregen we hier nog helemaal niet veel telefoontjes over, maar nu neemt dat toe. Daarom starten we deze peiling", zegt een woordvoerder.

Volgens de belangenvereniging voor woningbezitters lijken de installateurs van warmtepompen zich niet geroepen te voelen om ook het onderhoud te doen. "Dan zeggen ze dat ze landelijk werken voor alleen de installatie en niet lokaal voor onderhoud. Dan is er dus soms niemand beschikbaar, terwijl het best dringend kan zijn. Bij een storing slaat de pomp af en zit je zonder warmte, net als bij een normale cv-ketel", aldus de woordvoerder.

De vereniging kijkt onder meer naar Techniek Nederland, de branchevereniging voor installatiebedrijven. VEH: "Hier zijn specifieke opleidingen voor nodig en dat lijkt een probleem te zijn. Het gaat tot nu toe vaak over de opvoering van de productie en de installatie, maar er moet ook aandacht zijn voor gepland en ongepland onderhoud. Anders werkt het gewoon niet."

Techniek Nederland kreeg "geen enkel signaal" dat het maken van een onderhoudsafspraak moeizaam verloopt. "Techniek Nederland adviseert consumenten die een warmtepomp aanschaffen om meteen bij aankoop een onderhoudscontract af te sluiten. Net als bij een cv-ketel. Dan ben je er zeker van dat de warmtepomp tijdig en deskundig wordt onderhouden", laat een woordvoerder weten.