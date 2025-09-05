Grégoire wint etappe en pakt leiderstrui in Groot-Brittannië

BURTON DASSETT (ANP) - Romain Grégoire heeft de vierde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Fransman van Groupama - FDJ klopte zijn landgenoot Julian Alaphilippe in een sprint bergop. De Italiaan Edoardo Zambanini eindigde als derde in een rit over 186 kilometer van Atherstone naar Burton Dassett.

Remco Evenepoel kon zich niet mengen in de strijd om de ritzege. De Belg keerde afgelopen week terug in het peloton na zijn opgave in de Tour de France. De olympisch kampioen ging even in de aanval tijdens de eerste van drie passages van de grootste helling van Burton Dassett Hills Country Park. Hij finishte als negentiende in dezelfde tijd als Zambanini.

Olav Kooij kon het uitgedunde peloton niet volgen op het heuvelachtige parcours. De winnaar van de eerste en tweede etappe verloor zijn leiderstrui aan ritwinnaar Grégoire. Matthew Brennan staat tweede in het algemeen klassement. De Britse ploeggenoot van Kooij bij Visma - Lease heeft een achterstand van 2 seconden op Grégoire. Brennan won de derde etappe van de Ronde van Groot-Brittannië.