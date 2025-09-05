Sportmerk Lululemon onderuit op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Lululemon Athletica ging vrijdag hard onderuit op de aandelenbeurzen in New York. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, bekend van yogaleggings, boekte afgelopen kwartaal iets minder omzet dan verwacht. Ook werd het bedrijf opnieuw negatiever over de vooruitzichten dit jaar. Het sportmerk worstelt onder meer met de hoge kosten van de Amerikaanse importheffingen en een lastige consumentenomgeving. Het aandeel werd 18,7 procent lager gezet.

Het in Vancouver gevestigde Lululemon waarschuwde daarnaast voor een verlies van 240 miljoen dollar door het besluit van president Donald Trump om de vrijstelling voor kleinere pakketjes te beëindigen.

De algehele stemming op Wall Street was positief, na publicatie van het banenrapport van de Amerikaanse overheid. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 45.734 punten. De brede S&P 500-index klom 0,4 procent tot 6528 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,6 procent tot 21.831 punten.