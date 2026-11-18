DEN HAAG (ANP) - Door de inzet van raketten van een Nederlandse fabrikant om de Krimbrug te verwoesten, rijst volgens de Russische ambassade de vraag of Nederland ook aan de oorlog gaat meedoen. De Nederlandse betrokkenheid is aan Moskou doorgegeven, zegt de ambassade op X. Deelnemers aan de oorlog zijn ook legitieme doelwitten, waarschuwt het Kremlin steevast.

Het Hengelose raketten- en dronebedrijf Destinus claimde dinsdag een belangrijk aandeel in de Oekraïense aanval op de brug van Rusland naar de bezette Krim. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky had het succes eerder op de dag ook al toegeschreven aan onder meer de Ruta-raketten van Destinus. Het bedrijf belandde al eerder op een Russische lijst van Europese defensiebedrijven die als opsomming van doelwitten zou kunnen dienen.

"Moskou is naar behoren ingelicht over de Nederlandse betrokkenheid", meldt de ambassade. "De bekentenis is goed genoteerd. Mengt Den Haag zich openlijk in het conflict?"