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Griekspoor dinsdag in laatste partij op baan 6 op Wimbledon

Sport
door anp
maandag, 29 juni 2026 om 1:59
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LONDEN (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor komt dinsdag op het grandslamtoernooi van Wimbledon in actie in de vierde partij op baan 6. Dat blijkt uit het vrijgegeven speelschema voor die dag.
De 29-jarige Griekspoor treft in de eerste ronde de Australiër James Duckworth, de mondiale nummer 78. Griekspoor neemt zelf de 39e plaats op de wereldranglijst in.
Voordat Griekspoor aan de beurt is, staan er op baan 6 eerst twee partijen uit het vrouwenenkelspel en een wedstrijd uit het mannenenkelspel op het programma. Griekspoor is bezig aan een teleurstellende periode, nadat hij een blessure opliep in februari. Hij haalde twee keer de tweede ronde op Wimbledon, in 2022 en 2024.
Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong, de twee andere Nederlandse deelnemers in het mannenenkelspel, spelen maandag in Londen al hun partij in de eerste ronde op Wimbledon.
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