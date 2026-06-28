NAVO-chef Rutte prijst trans-Atlantische band bij viering VS

BRUSSEL (ANP) - Bij de viering van de 250e verjaardag van de Verenigde Staten in Brussel heeft NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte de trans-Atlantische band geprezen. Volgens hem zijn de VS "een baken" en de fundering waarop de NAVO rust.

In een toespraak zei Rutte dat hij zich van jongs af aan verbonden voelde met de VS, ook omdat in de 19e eeuw familieleden van hem naar de VS waren vertrokken. "Voor mij en voor talloze anderen is dat wat Amerika is en altijd is geweest: een baken, een gids."

Rutte schetste de VS als een idee dat staat voor vrijheid. Dat ideaal vormt volgens hem de basis van de NAVO. Hij verwees naar de Koude Oorlog en de val van de Berlijnse Muur, en stelde dat de vrijheid telkens won, "grotendeels dankzij het leiderschap van uw geweldige natie".

De viering vond plaats in het Brusselse Jubelpark en werd bijgewoond door onder meer de Belgische premier Bart De Wever. Volgens de Amerikaanse ambassade in België hadden 8850 mensen zich geregistreerd voor het evenement.