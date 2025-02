Griekspoor houdt Nederlandse hoop levend met zege op Berrettini

ROTTERDAM (ANP) - Tallon Griekspoor heeft zich met een overwinning op de Italiaan Matteo Berrettini geplaatst voor de tweede ronde van het ABN AMRO Open. De nummer 1 van Nederland was in drie sets 6-3 6-7 (2) 7-6 (4) te sterk voor de Italiaanse nummer 33 van de wereldranglijst. Griekspoor is in Rotterdam de laatst overgebleven Nederlander in het enkelspel. Hij speelt op donderdag tegen de als zesde geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas voor een plek in kwartfinales.

Griekspoor is een echte publieksspeler, die opleeft als hij in Nederland tennist. Dit keer kon hij opnieuw boven zichzelf uitstijgen. Hij heeft nu achttien van zijn laatste 21 partijen sinds begin 2023 op de ATP-toernooien van Rotterdam en Rosmalen gewonnen. Griekspoor boekte tegen Berrettini zijn zevende overwinning op het ABN AMRO Open, waarbij hij in 2023 en 2024 de halve finales haalde.