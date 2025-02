Xandra Velzeboer niet op 500 meter bij WorldTour Tilburg

TILBURG (ANP) - Shorttrackster Xandra Velzeboer gaat bij de World Tour-wedstrijden in Tilburg niet van start op de 500 meter. De 23-jarige kopvrouw van de Nederlandse ploeg heeft dit in overleg met de medische staf besloten, meldde ze in Tilburg.

Velzeboer miste begin januari het NK in Leeuwarden omdat ze last had van een overbelaste knie. Ze maakte haar rentree op het EK waar ze de 500 en 1000 meter oversloeg en alleen de 1500 meter en de aflossing reed. Op de 1500 meter won ze de Europese titel.

"Mijn knie was overbelast, ik had er last van tijdens het schaatsen, vooral tijdens het aanzetten", zei Velzeboer over haar blessure. "Toen moest ik even een stapje terug doen, uiteindelijk is dat wel verstandig geweest."

"We hebben sinds het EK de belasting weer langzaam opgebouwd", zei Velzeboer. "Vooral vorige week ging het weer goed. Starts doe ik ook weer in training, het gaat de goede kant op. En nu kan ik weer opbouwen richting het WK."