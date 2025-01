Griekspoor klopt Gasquet en wacht duel met De Jong in Montpellier

MONTPELLIER (ANP) - Tallon Griekspoor heeft donderdag de kwartfinales bereikt van het Open Occitanie, het tennistoernooi van het Franse Montpellier. De als vijfde geplaatste Nederlander versloeg in de tweede ronde de Franse routinier Richard Gasquet in drie sets: 6-3 3-6 7-5.

Griekspoor neemt het in de strijd om een plaats bij de laatste vier op tegen zijn landgenoot Jesper de Jong, die eerder op de dag won van de als derde geplaatste Italiaan Flavio Cobolli.

Griekspoor, de nummer 46 van de wereld, schakelde in de eerste ronde al Botic van de Zandschulp uit. Tegen Gasquet, ooit de nummer 7 van de wereld, pakte hij de break in de eerste set in de zesde game en gaf die verkregen voorsprong niet meer uit handen. Het scenario in de tweede set was identiek. Alleen was het nu de 38-jarige Fransman, die dit voorjaar na Roland Garros afscheid neemt, die in de zesde game de opslag van de Nederlander brak.

De Jong

In de derde set zag het er even penibel uit voor de Nederlander, die drie breakpoints moest wegwerken bij een 3-3-stand. Ook bij 4-4 kreeg Gasquet tal van kansen om te breken, maar Griekspoor hield stand en pakte na ruim twee uur de winst in een opslaggame van de Fransman.

De Jong was eerder op de dag verrassend te sterk voor Cobolli. De 24-jarige Nederlander had slechts twee sets nodig: 6-3 7-6 (2). De Jong is de nummer 131 van de wereld, Cobolli staat 34e. Het duel moest even worden onderbroken omdat het licht uitviel in de hal in het Zuid-Franse Montpellier, vermoedelijk veroorzaakt door het noodweer buiten. Voor De Jong, die wordt gecoacht door oud-tennisser Thiemo de Bakker, is het de eerste keer dat hij de kwartfinales op een ATP-toernooi bereikt.