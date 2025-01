Nederlands paar Danilova/Tsiba tiende op EK kunstrijden

TALLINN (ANP) - Kunstrijders Daria Danilova en Michel Tsiba zijn op de Europese kampioenschappen in het Estse Tallinn als tiende geëindigd bij het paarrijden. Het Nederlandse duo had zich in de korte kür met een score van 56,52 punten als elfde geplaatst voor het vervolg. Daarin slaagden Danilova en Tsiba er niet in de prestatie op de EK van vorig jaar (achtste) te verbeteren.

Danilova was op de korte kür bij een sprong ten val gekomen. Ook op een ander onderdeel kreeg het paar puntenaftrek, waardoor ze bijna 5 punten minder scoorden dan hun persoonlijk record. Op de vrije kür bleef een val uit maar waren er ook enkele slordigheidjes waardoor Danilova en Tsiba uitkwamen op een totaalscore van 166,84.

Het Duitse paar Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin had na de korte kür de beste score en hield op de vrije kür stand: 212,48. Het zilver was voor het Italiaanse koppel Sara Conti/Niccolò Macii met een totaalscore van 206,89. Anastasia Metelkina en Luka Beroelava uit Georgië werden derde: 191,88.